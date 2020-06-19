Бідони з архівами УПА: які важливі документи знайшли "чорні копачі"
“Чорні копачі” знайшли 2 молочні бідони з архівними документами Української повстанської армії у місті Мостиська, що у Львівській області.
Чоловіки розповіли, що знахідки виявили випадково у лісі за містом, коли прогулювалися з металошукачами. Про це повідомили кореспонденти на сайті ТСН.
Цікаво Путін пригрозив, що заяви Зеленського про СРСР негативно позначаться на відносинах з Україною
Серед знахідок "чорних копачів" були: книжки, документи, протоколи, журнали здатовані 1940-1950 роками. Також був замотаний в папері військовий квиток 1948 року, який належав одному зі співробітників НКВС. Він "намагався продертися в лави УПА".
Документи / Фото ТСН
Окрім цього, там ще можуть бути архівні документи Сидора Ковпака – керівника партизанського руху опору в Україні. Адже він був добре відомий у цих краях. Проте наразі ретельно знахідку не вивчали.
Знайдений бідон з архівними документами / Фото ТСН
"Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи", – пояснив "чорний копач" Андрій.
Читайте також Справжнє лице більшовизму: як розпочалася радянсько-українська війна
Усі документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Усі знахідки відправлять на реставрацію.
Одна із знахідок / Фото ТСН