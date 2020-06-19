“Чорні копачі” знайшли 2 молочні бідони з архівними документами Української повстанської армії у місті Мостиська, що у Львівській області.

Чоловіки розповіли, що знахідки виявили випадково у лісі за містом, коли прогулювалися з металошукачами. Про це повідомили кореспонденти на сайті ТСН.

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Серед знахідок "чорних копачів" були: книжки, документи, протоколи, журнали здатовані 1940-1950 роками. Також був замотаний в папері військовий квиток 1948 року, який належав одному зі співробітників НКВС. Він "намагався продертися в лави УПА".



Документи / Фото ТСН

Окрім цього, там ще можуть бути архівні документи Сидора Ковпака – керівника партизанського руху опору в Україні. Адже він був добре відомий у цих краях. Проте наразі ретельно знахідку не вивчали.



Знайдений бідон з архівними документами / Фото ТСН

"Ми їх особливо не передивлялися, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи", – пояснив "чорний копач" Андрій.

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Усі документи передали до Мостиського історико-краєзнавчого музею. Усі знахідки відправлять на реставрацію.



Одна із знахідок / Фото ТСН