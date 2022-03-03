Бігли до підвалу ховатися: трагічні фото з дитсадка Охтирки, де загинули діти після обстрілу

25 лютого був здійснений обстріл з артилерії дитсадка в Охтирці Сумської області. За даними голови Сумської ОДА Дмитра Живицького, загинуло п'ятеро дорослих і двоє дітей.

Голова Сумської обласної державної адміністрації повідомив про наслідки ворожого обстрілу дитсадка в Охтирці 25 лютого.

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Загинуло п'ятеро дорослих і двоє дітей. Одна дитина загинула на місці, другу намагалися реанімувати, однак вона теж померла. Загалом до лікарні доставили пів сотні людей, у тому числі жінки і діти,

– повідомив Дмитро Живицький.

Глава ОДА зауважив, що всі постраждалі були мирними мешканцями Охтирки, які бігли до підвалу дитсадку ховатися від російських обстрілів.

Фото жахливого обстрілу дитсадка в Охтирці:

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