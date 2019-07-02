16:12
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Білецький представив киянам політичного наступника: хто такий Максим Жорін?

      48 Читать новость на русском
      Максим Жорін
      Максим Жорін

      25 червня, лідер політичної партії "Національний Корпус" і другий номер у списку об’єднаних націоналістів Андрій Білецький зустрівся з жителями Оболоні.

      Під час зустрічі політик представив киянам свого політичного наступника – Максима Жоріна, який балотуватиметься в народні депутати України по мажоритарному округу №217. Нагадаємо, в 2014 році в цьому окрузі переміг Андрій Білецький.

      Тридцятирічний Максим Жорін – ветеран російсько-української війни, під час проведення Широківської наступальної операції, в лютому 2015 року, командував добровольчим полком "Азов". Також відомо, що Максим Жорін командував операцією 9 травня 2017 року. Тоді бійці "Азова" завдали удару по так званому параду перемоги проросійських бойовиків.

      За інформацією з відкритих джерел, останні кілька років Максим Жорін веде активну політичну діяльність. 2017 року він очолив харківський обласний підрозділ партії "Національний Корпус". У той же час, за словами товаришів по службі, Жорін продовжує підтримувати українську армію як волонтер.

      При цьому на зустрічі з жителями Оболоні Андрій Білецький заявив, що вважає Максима Жоріна "достойною заміною", і висловив упевненість в тому, що колишній боєць "Азова" відстоюватиме національні й державні інтереси України в новому парламенті з такою ж самовіддачею і завзяттям, як робив це на фронті.

      blog_ava
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні
      11646
      Теги: Новини політики Національний корпус Андрій Білецький
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      сьогодні , 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      Наталія Печерська 47
      Житло біля моря: як змінились ціни на квартири у новобудовах Одеси
      сьогодні , 15:37 Житло біля моря: як змінились ціни на квартири у новобудовах Одеси
      307
      Продолжаются попытки остановить строительную реформу против хаотичной застройки в Украине
      сьогодні , 15:00 Продолжаются попытки остановить строительную реформу против хаотичной застройки в Украине
      Лев Парцхаладзе 177
      Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?
      сьогодні , 14:00 Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?
      Андрій Воропаєв 4355
      Обличчя Майдану: хто серйозно розчарував українців
      сьогодні , 14:00 Обличчя Майдану: хто серйозно розчарував українців
      Тетяна Мартинюк 1543
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук