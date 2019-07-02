Білецький представив киянам політичного наступника: хто такий Максим Жорін?

25 червня, лідер політичної партії "Національний Корпус" і другий номер у списку об’єднаних націоналістів Андрій Білецький зустрівся з жителями Оболоні.

Під час зустрічі політик представив киянам свого політичного наступника – Максима Жоріна, який балотуватиметься в народні депутати України по мажоритарному округу №217. Нагадаємо, в 2014 році в цьому окрузі переміг Андрій Білецький.

Тридцятирічний Максим Жорін – ветеран російсько-української війни, під час проведення Широківської наступальної операції, в лютому 2015 року, командував добровольчим полком "Азов". Також відомо, що Максим Жорін командував операцією 9 травня 2017 року. Тоді бійці "Азова" завдали удару по так званому параду перемоги проросійських бойовиків.

За інформацією з відкритих джерел, останні кілька років Максим Жорін веде активну політичну діяльність. 2017 року він очолив харківський обласний підрозділ партії "Національний Корпус". У той же час, за словами товаришів по службі, Жорін продовжує підтримувати українську армію як волонтер.

При цьому на зустрічі з жителями Оболоні Андрій Білецький заявив, що вважає Максима Жоріна "достойною заміною", і висловив упевненість в тому, що колишній боєць "Азова" відстоюватиме національні й державні інтереси України в новому парламенті з такою ж самовіддачею і завзяттям, як робив це на фронті.