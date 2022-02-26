Президент під час звернення 25 лютого запитав у ворога, чому він атакував дітей, повідомив 24 канал.

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Що це за війна проти українських дітей! Хто вони? Вони теж неонацисти? Або це солдати НАТО, які загрожували Росії. Вбиті і поранені діти – це вирок цьому вторгненню,

– заявив Зеленський.

Сьогодні, 25 лютого, у місті Охтирка, що на Сумщині, обстріляли війська Росії. Внаслідок удару по дитячому садку є загиблі та поранені.

Звернення Володимира Зеленського станом на 00.00 – відео