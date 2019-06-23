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      Били ногами і кричали "під*раси", – у Києві напали на учасника Маршу рівності

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      Сергій Моржов, якого побили у Києві
      Сергій Моржов, якого побили у Києві / Фото із соцмереж

      У Києві після Маршу рівності на його учасників таки влаштували "сафарі". Так, невідомі вистежили і побили у столиці маріупольського активіста й волонтера Сергія Моржова, який брав участь у КиївПрайді.

      Про те, що Моржова і його друга після ходи відстежили агресивно налаштовані люди повідомила активістка "Платформи ТЮ" Діана Берг на Facebook-сторінці.

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      Після прайду хлопці поїхали на Чернігівську та прямували до друзів, в яких зупинилися. Чотири чоловіки підбігли до них, спочатку забризкали газом, а коли Сергій впав, били ногами з криками "під*раси". Наостанок розірвали на ньому футболку. Хлопці в шоці, але почуваються нормально, чекаємо поліцію,
      – написала вона.

      Берг додала, що Моржов спеціально приїхав на день зі свого міста, щоб взяти участь у Марші рівності. Окрім того, активістка додала, що хлопцю вже діставалося від маріупольських радикалів, але тоді винних не знайшли.

      "Сергій з друзями робив публічні акції проти гендерної нерівності та насильства в Маріуполі, на які нападали місцеві молодики. Тоді нападників не знайшли, але ми сподіваємось, що київська поліція встановить та покарає злочинців", – наголосила Діана Берг.

      Що таке КиївПрайд? Це – громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав в Україні. Організація проводить різні культурно-просвітницькі заходи, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

      Також щороку у Києві ГО проводить Марші рівності.

      Їх проведення усі 5 років супроводжуються провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".

      КиївПрайд рівність ЛГБТ
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      Теги: Новини України Новини політики ЛГБТ КиївПрайд 2019 Новини Києва Кримінальні новини Поліція
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