Били ногами і кричали "під*раси", – у Києві напали на учасника Маршу рівності

У Києві після Маршу рівності на його учасників таки влаштували "сафарі". Так, невідомі вистежили і побили у столиці маріупольського активіста й волонтера Сергія Моржова, який брав участь у КиївПрайді.

Про те, що Моржова і його друга після ходи відстежили агресивно налаштовані люди повідомила активістка "Платформи ТЮ" Діана Берг на Facebook-сторінці.

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Після прайду хлопці поїхали на Чернігівську та прямували до друзів, в яких зупинилися. Чотири чоловіки підбігли до них, спочатку забризкали газом, а коли Сергій впав, били ногами з криками "під*раси". Наостанок розірвали на ньому футболку. Хлопці в шоці, але почуваються нормально, чекаємо поліцію,

– написала вона.

Берг додала, що Моржов спеціально приїхав на день зі свого міста, щоб взяти участь у Марші рівності. Окрім того, активістка додала, що хлопцю вже діставалося від маріупольських радикалів, але тоді винних не знайшли.

"Сергій з друзями робив публічні акції проти гендерної нерівності та насильства в Маріуполі, на які нападали місцеві молодики. Тоді нападників не знайшли, але ми сподіваємось, що київська поліція встановить та покарає злочинців", – наголосила Діана Берг.

Що таке КиївПрайд? Це – громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав в Україні. Організація проводить різні культурно-просвітницькі заходи, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.



Також щороку у Києві ГО проводить Марші рівності.



Їх проведення усі 5 років супроводжуються провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".





Рейтинг захисту прав ЛГБТ у Європі: інфографіка 24 каналу