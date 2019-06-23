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      У мерії Сум оскандалились заявою про ЛГБТ-марші в концтаборах: що відомо

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      Максим Галицький негативно висловився про ЛГБТ
      Максим Галицький негативно висловився про ЛГБТ / Харківська правозахисна група

      Заступник міського голови Сум Максим Галицький відзначився нетерпимою заявою у соцмережах щодо проведення у Києві Маршу рівності. Він написав, що особам із ЛГБТ-спільноти місце у концтаборах. Через такі висловлювання прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

      Допис Галицький оприлюднив напередодні КиївПрайду і написав, що сподівається: скоро ЛГБТ-прайди відбуватимуться у концтаборах. Свій пост у Facebook він проілюстрував чорно-білим фото ув’язнених у нацистському концтаборі.

      Дивіться також: КиївПрайд 2019: провокації та затримання на Марші рівності

      ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю – не за горами час, коли так звані прайди виглядатимуть саме так,
      – наголосив він.

      Марш рівності хода Київпрайд Суми міська рада допис скандал
      Так виглядав допис заступника міського голови Сум Максима Галицького/ скрін із соцмереж

      Зазначимо, що Максим Галицький є членом політсили Всеукраїнське об’єднання "Свобода". Представники цієї партії неодноразово негативно висловлювалися стосовно ЛГБТ.

      До речі, за інформацією сумських ЗМІ, справжнє прізвище посадовця – Гейко, проте він змінив його після навчання у Львові.

      Речниця генерального прокурора Лариса Сарган розповіла, що за фактом такого висловлювання вже розпочато кримінальне провадження за статтею "Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями".

      Такі дії караються штрафом у розмірі 750 гривень або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади.

      Як реагують на допис Галицького соцмережі:

      Що таке КиївПрайд? Це – громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав в Україні. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

      Проведення Маршів рівності усі 5 років супроводжуються провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".

      рівність ЛГБТ-спільноти КиївПрайд визнання
      Рейтинг захисту прав ЛГБТ у Європі: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ЛГБТ КиївПрайд 2019 Суми ГПУ Скандал
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