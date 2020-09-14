Що чекає Лукашенка, якщо Білорусь і Росія об'єднаються у союзну державу
Глава РФ Володимир Путін хоче прийняти рішення щодо інтеграції Білорусі – її "поглинання" в союзну державу. Питання лише в тому, на яких умовах це станеться та що запропонують Олександру Лукашенку, щоб він "здав" країну.
Таку думку в ефірі 24 каналу зазначив російський правозахисник Марк Фейгін та пояснив, що раніше Лукашенко намагався маневрувати, щоб відтягувати момент підписання 31-ї дорожньої карти щодо інтеграції Білорусі та РФ. Згідно з цим документом треба було вибирати союзного президента, парламент переводити в Москву, жити за російські рублі і повністю бути залежними від Москви.
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"Питання взагалі вже не стоїть щодо поглинання Білорусі. Питання в тому, на яких умовах піде Лукашенко", – заявив Фейгін. За його словами, Росія зможе з легкістю створити союзну державу разом з Білоруссю, адже Лукашенко точно не втримає ситуацію в країні, адже опирається на силовиків.
Неможливо керувати народом, якщо вони тебе (Лукашенка – 24 канал) не хочуть. Люди саботажем можуть зробити умови для життя нестерпними. Зараз діра у бюджеті Білорусі така значна, що без Росії їм не обійтись,
– зауважив Фейгін.
Що чекає на Лукашенка у союзній державі
Як ствердив Фейгін, президентом союзної країни Лукашенко точно не стане. Скоріш за все, він може бути головою союзного парламенту. "Можливо, коли змінять конституцію Білорусі, він (Лукашенко – 24 канал) стане праобразом уряду чи якогось розпорядчого органу. Він може стати заступником Путіна", – сказав Фейгін.
Також експерт зауважив, що Росія "може піти шляхом референдуму" – це питання махінацій. "В рамках цього референдуму вони визначать характер відносин і повноважень між союзними органами і національними, адже останні залишаться і в Білорусі, і в Росії. Це буде як в СРСР. Тоді Лукашенко якусь сходинку у цій ієрархії займе. Однак це буде тільки номінально – як табличка на дверях", – підсумував Фейгін.
Протести у Білорусі: що відомо про підтримку Росії
- 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Виборці обурились, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані. Через це люди вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів. Людей били, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Зафіксували й не одну жертву.
- Варто зазначити, що у Кремлі Лукашенка підтримують. Президент Білорусі раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.
- Окрім того військові Білорусі та РФ раніше домовилися задіяти спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.
- Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.