Глава РФ Володимир Путін хоче прийняти рішення щодо інтеграції Білорусі – її "поглинання" в союзну державу. Питання лише в тому, на яких умовах це станеться та що запропонують Олександру Лукашенку, щоб він "здав" країну.

Таку думку в ефірі 24 каналу зазначив російський правозахисник Марк Фейгін та пояснив, що раніше Лукашенко намагався маневрувати, щоб відтягувати момент підписання 31-ї дорожньої карти щодо інтеграції Білорусі та РФ. Згідно з цим документом треба було вибирати союзного президента, парламент переводити в Москву, жити за російські рублі і повністю бути залежними від Москви.

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"Питання взагалі вже не стоїть щодо поглинання Білорусі. Питання в тому, на яких умовах піде Лукашенко", – заявив Фейгін. За його словами, Росія зможе з легкістю створити союзну державу разом з Білоруссю, адже Лукашенко точно не втримає ситуацію в країні, адже опирається на силовиків.

Неможливо керувати народом, якщо вони тебе (Лукашенка – 24 канал) не хочуть. Люди саботажем можуть зробити умови для життя нестерпними. Зараз діра у бюджеті Білорусі така значна, що без Росії їм не обійтись,

– зауважив Фейгін.

Що чекає на Лукашенка у союзній державі

Як ствердив Фейгін, президентом союзної країни Лукашенко точно не стане. Скоріш за все, він може бути головою союзного парламенту. "Можливо, коли змінять конституцію Білорусі, він (Лукашенко – 24 канал) стане праобразом уряду чи якогось розпорядчого органу. Він може стати заступником Путіна", – сказав Фейгін.

Також експерт зауважив, що Росія "може піти шляхом референдуму" – це питання махінацій. "В рамках цього референдуму вони визначать характер відносин і повноважень між союзними органами і національними, адже останні залишаться і в Білорусі, і в Росії. Це буде як в СРСР. Тоді Лукашенко якусь сходинку у цій ієрархії займе. Однак це буде тільки номінально – як табличка на дверях", – підсумував Фейгін.

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