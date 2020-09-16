У червні 2020 року смертність у Білорусі стала рекордною за останні роки. Померли 13 016 білорусів. Від 2011 року щомісячна кількість померлих у країні не перевищувала 13 тисяч.

Від 2015 року кількість померлих за кожні шість місяців у Білорусі не перевищувала 62,5 тисячі. Однак за перше півріччя 2020 року у країні зафіксували 66 905 смертей. Такі дані подає ООН.

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У МОЗ Білорусі та нацстаткомі наразі не пояснили, чому смертність настільки зросла.

Як Лукашенко ігнорує COVID-19

Влада Білорусь тривалий час не запроваджувала карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Чинний президент Олександр Лукашенко нібито не вбачав у коронавірусі загрози для населення. Дійшло до того, що білоруси підписали петицію із проханням ввести карантинний режим.

Лукашенко ж заявляв, що подолати інфекцію можна горілкою і трактором, а носіння масок називав дурістю. Президент Білорусі наголошував, що після проведення параду у Мінську 9 травня кількість хворих заражених зменшилася удвічі. У липні Лукашенко заявив, що Білорусь подолала пендемію коронавірусу.

Увага! Станом на 14 вересня коронавірусом у Білорусі заразилися 74 360 осіб