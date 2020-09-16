Правозахисники зібрали свідчення затриманих у Білорусі про катування та ґвалтування. Натомість МВС Білорусі усі звинувачення заперечує.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає ООН та ОБСЄ розпочати негайне розслідування випадків насильства силовиками під час протестів незгідних з результатами виборів у Білорусі, повідомляє "Радыё Свабода".

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Що відомо про факти зґвалтування силовиками в Білорусі

Про зґвалтування кийком заявив 30-річний програміст. 11 серпня чоловіка затримали в центрі Мінська. Насильство вчинив старший омонівець у міліцейській машині. Протестувальника били

У чоловіка є медичні документи, які підтверджують гематоми в районі мошонки, заднього проходу, а також черепно-мозкову травму та струс мозку. Протестувальник розповів, що ОМОН вимагав, аби він розблокував телефон. Коли чоловік відмовився, силовики покликали старшого.

Він став погрожувати – "кийок у зад засуну". Потім розрізав мені шорти і труси ззаду хрест-навхрест, крикнув своїм, чи є у кого презерватив. Я лежав на підлозі обличчям вниз, але бачив, як він натягав презерватив на кийок і встромив його мені в задній прохід. Витягнув, знову вимагав пароль. Бив кулаками і ногами - по ребрах, по обличчю, по зубах,

– згадує чоловік.

Протестувальника били руками та ногами. Удари завдали по ребрах, обличчі та зубах.

Як пояснюють в МВС Білорусі

Перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич 16 вересня запевнив, що інформація про зґвалтування нібито неправдива.

"Можу відповідально сказати, що свідчень зґвалтування з боку співробітників міліції немає. Інформація про те, що були зґвалтування, звичайний фейк. Згвалтувати в автозаку не можна", – наголосив Казакевич.

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