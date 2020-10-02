Білоруси масово отримують смс з "попередженнями" від імені МВС
Мобільні оператори в Білорусі масово надсилають смс-повідомлення з попередженнями про порушення порядку. Меседжі приходять начебто від МВС.
Зокрема, у них йдеться про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах. Про це повідомляє білоруське видання "Радыё Свабода".
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Деталі "погроз"
Абоненти операторів МТС і life :) зазначили, що отримують текстові повідомлення, де абонента називають "порушниками порядку проведення масових заходів". Відправник позначений як Міністерство внутрішніх справ. Водночас відповісти на повідомлення – неможливо.
Скриншот смс / Фото "Радіо свобода"
Згодом стало відомо, що повідомлення розсилає й інший оператор – А1. Вони ж прокоментували, що повідомлення надсилає МВС "згідно із законодавством як соціальна реклама".
Смски надходять:
- журналістам;
- дітям журналістів;
- тим, кого ніяк не могли зафіксувати камери;
- навіть прихильникам Лукашенка.
Що відбувається в Білорусі: коротко
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко. Однак за результатами незалежних екзитполів переможницею стала Світлана Тихановська.
- В країні спалахнули масштабні протести. Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей. Бійці ОМОНу застосовували проти людей зброю, били та затримували їх.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано. Протести по всій країні тривають досі.