Мобільні оператори в Білорусі масово надсилають смс-повідомлення з попередженнями про порушення порядку. Меседжі приходять начебто від МВС.

Зокрема, у них йдеться про неприпустимість участі в несанкціонованих масових заходах. Про це повідомляє білоруське видання "Радыё Свабода".

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Деталі "погроз"

Абоненти операторів МТС і life :) зазначили, що отримують текстові повідомлення, де абонента називають "порушниками порядку проведення масових заходів". Відправник позначений як Міністерство внутрішніх справ. Водночас відповісти на повідомлення – неможливо.



Скриншот смс / Фото "Радіо свобода"

Згодом стало відомо, що повідомлення розсилає й інший оператор – А1. Вони ж прокоментували, що повідомлення надсилає МВС "згідно із законодавством як соціальна реклама".

Смски надходять:

журналістам;

дітям журналістів;

тим, кого ніяк не могли зафіксувати камери;

навіть прихильникам Лукашенка.

Що відбувається в Білорусі: коротко