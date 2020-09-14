Ще наприкінці серпня влада Білорусі забила на сполох через "порушення повітряного простору Литвою". 23 серпня у небо підняли вертольоти білоруських ВПС, які ліквідували "порушників".

Кумедно, що ними виявилися звичайні повітряні кульки з весілля. Про це повідомляє телеграм-канал міноборони Білорусі.

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Позиція міністерства оборони Білорусі

Раніше міністерство оборони Білорусі повідомило про "спробу порушення повітряного простору" з боку Литви. За даними оборонного відомства, вертольоти Мі-24 зі складу сил ППО перехопили "зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою".

Після зближення повітряні кулі були збиті в районі населеного пункту Луж, адже, як повідомили провладні ЗМІ, "незрозуміло, що могло бути в підвісі невідомого об'єкта.

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Що це було насправді

Згодом з'ясувалося, що підстав для паніки не було. Річ у тім, що "ворожим об'єктом" виявилися звичайні повітряні кульки, які віднесло вітром з території Литви.

Читачі видання "Наша Ніва" знайшли ці кульки. "Порушників" повітряного простору Білорусі запустили з весілля в Литві. Всередині нічого не виявилося, натомість на самих кулях були написані побажання щастя, здоров'я і грошей.