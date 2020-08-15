У Білорусі сьомий день тривають мирні акції протесту. У Мінську ранок розпочався з ланцюга солідарності.

Білоруси продовжують мирно протестувати проти результатів виборів президента та насилля зі сторони влади, повідомляє "Радіо Свобода".

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Зокрема, мирна акція вже стартувала у столиці.

Субота в мінському Уруччі розпочалася з ланцюга солідарності,

– йдеться у повідомленні.

До слова, Уруччя – спальний мікрорайон на північному сході Мінська.

Мінчани сформували ланцюг солідарності: відео