Білоруси протестують сьомий день: розпочали з ланцюга солідарності в Мінську – відео
У Білорусі сьомий день тривають мирні акції протесту. У Мінську ранок розпочався з ланцюга солідарності.
Білоруси продовжують мирно протестувати проти результатів виборів президента та насилля зі сторони влади, повідомляє "Радіо Свобода".
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Зокрема, мирна акція вже стартувала у столиці.
Субота в мінському Уруччі розпочалася з ланцюга солідарності,
– йдеться у повідомленні.
До слова, Уруччя – спальний мікрорайон на північному сході Мінська.
Мінчани сформували ланцюг солідарності: відео
Протести в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.