Від початку передвиборчої кампанії у Білорусі завели понад 300 кримінальних справ проти учасників виборів і активістів. Найпоширеніша стаття – масові заворушення.

Майже за п'ять місяців у Білорусі порушили понад 300 кримінальних справ проти активістів, повідомляє незареєстрований у республіці правозахисний центр "Вясна".

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Проти кого відкрили справи:

учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів;

учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборів.

Які статті інкримінують активістам:

найпоширеніша стаття кримінального кодексу, за якою було порушено кримінальні справи – масові заворушення. Правозахисники знають прізвища щонайменше 112 фігурантів справ за цією статтею;

Правозахисники знають прізвища щонайменше 112 фігурантів справ за цією статтею; організація або активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок;

опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок;

насильство або загроза застосування насильства щодо правоохоронця;

ухилення від сплати податків;

відомо про початок кримінальних справ за наклеп, хуліганство.

Наразі правозахисники мають прізвища понад 280 людей, чиє кримінальне переслідування, на їхню думку, пов'язане з подіями виборчої кампанії й після неї. Зокрема, 94 з них визнані політв'язнями.

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Нагадаємо, протести в Білорусі розпочалися ще у серпні – люди вийшли на вулиці через незгоду з результатами президентських виборів, за якими перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко. Деталі про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.