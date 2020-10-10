У Білорусі проти активістів відкрили понад 300 справ: у чому їх звинувачують
Від початку передвиборчої кампанії у Білорусі завели понад 300 кримінальних справ проти учасників виборів і активістів. Найпоширеніша стаття – масові заворушення.
Майже за п'ять місяців у Білорусі порушили понад 300 кримінальних справ проти активістів, повідомляє незареєстрований у республіці правозахисний центр "Вясна".
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Проти кого відкрили справи:
- учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів;
- учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборів.
Які статті інкримінують активістам:
- найпоширеніша стаття кримінального кодексу, за якою було порушено кримінальні справи – масові заворушення. Правозахисники знають прізвища щонайменше 112 фігурантів справ за цією статтею;
- організація або активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок;
- опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок;
- насильство або загроза застосування насильства щодо правоохоронця;
- ухилення від сплати податків;
- відомо про початок кримінальних справ за наклеп, хуліганство.
Наразі правозахисники мають прізвища понад 280 людей, чиє кримінальне переслідування, на їхню думку, пов'язане з подіями виборчої кампанії й після неї. Зокрема, 94 з них визнані політв'язнями.
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