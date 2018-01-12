Білоруси обурені через співвітчизника, що їхав у Буковель з георгіївською стрічкою
11:30, сьогодні 2011 Читать новость на русском
Білоруси обурились через дії свого співвітчизника, який приїхав на український гірськолижний курорт "Буковель" з георгіївською стрічкою на автомобілі.
Обурливі коментарі білоруси залишали на форумі Tut.by.
Білоруси обурені через дії співвітчизника
Користувачі пишуть, що штраф, який суд присудив чоловіку за георгіївську стрічку, є справедливим, адже треба поважати закони іншої країни.
А у деяких коментарях запропонували навіть на законодавчому рівні заборонити георгіївську стрічку і в Білорусі.
Білоруси закликають поважати українські закони
Нагадаємо, 11 січня Яремчанський міський суд оштрафував туристів із Білорусі за використання "георгіївської стрічки". Туристи-порушники приїхали відпочивати на гірськолижний курорт "Буковель".
Джерело: 24 Канал
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