Білоруси обурені через співвітчизника, що їхав у Буковель з георгіївською стрічкою

Білоруси обурились через дії свого співвітчизника, який приїхав на український гірськолижний курорт "Буковель" з георгіївською стрічкою на автомобілі.

Обурливі коментарі білоруси залишали на форумі Tut.by.

Білоруси обурені через дії співвітчизника

Користувачі пишуть, що штраф, який суд присудив чоловіку за георгіївську стрічку, є справедливим, адже треба поважати закони іншої країни.

А у деяких коментарях запропонували навіть на законодавчому рівні заборонити георгіївську стрічку і в Білорусі.

Білоруси закликають поважати українські закони

Нагадаємо, 11 січня Яремчанський міський суд оштрафував туристів із Білорусі за використання "георгіївської стрічки". Туристи-порушники приїхали відпочивати на гірськолижний курорт "Буковель".