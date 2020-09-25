Білоруські хакери оголосили про атаку на режим самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони проінформували, що "тотально атакуватимуть" режим Лукашенка наприкінці місяця.

Про це повідомили у телеграм-каналі “Кібер Партизани". Тотальна атака проходитиме з 24 по 30 вересня 2020 року.

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Хакери додали, що спеціально не публікують попереджень, щоб не зірвати свій план. Наголосили також, що у жовтні проходитиме набір нових кіберпартизанів.

Ніхто не залишиться без уваги. А узурпатор невдовзі заплатить,

– йдеться у повідомленні.

Чи траплялося таке раніше?

Раніше хакери вже влаштовували атаки на державні сайти. Зокрема, на сайті МВС Білорусі оголосили у розшук Олександра Лукашенка та Міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. А згодом вилучили та опублікували особисті дані працівників силових структур.

Все, що відомо про "вічного президента" Олександра Лукашенка – читайте у матеріалі 24 каналу.

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