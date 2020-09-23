На сайтах Вараської міськради та Нацполіції Рівненщини 23 вересня з'явилася інформація, що у Вараші начебто через викид радіації запровадили режим надзвичайної ситуації. Згодом стало відомим, що це справа рук хакерів. Зауважимо, що поблизу Вараша розміщується Рівненська АЕС.

Фейк про викид радіації у Вараші: основне

За фейковим повідомленням Вараської міськради, у межах планових антитерористичних навчань на 3-му енергоблоці Рівненської АЕС відбулося короткочасне знеструмлення станції, зокрема відмова резервних джерел електропостачання.

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У підсумку це призвело до викиду радіоактивних речовин – могло становити до 10% від викидів під час аварії на Чорнобильській АЕС. Стосувалося це начебто і витоку теплоносія першого контуру реакторної установки в річку Стир.

Стурбована такою ситуацією, Вараська міська рада ухвалила рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій території району та проведення добровільної евакуації жителів 30-кілометрової зони навколо АЕС,

– буцімто заявили чиновники.

Цікаво, що вищезазначену інформацію написали з помилками та русизмами, зокрема Вараську міську раду назвали "думою".



Фейкове повідомлення про режим НС через викид радіації у Вараші

За деякий час це повідомлення зникло, а сам сайт Вараської міськради перестав працювати.



За деякий час сайт Вараської міськради перестав працювати

Крім того, схожа інформація з’явилася на сайті рівненської обласної Нацполіції. Проте правоохоронці заявили, що їй довіряти не варто та це хакерська атака, передає Rivne.media.

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Офіційна заява представників Рівненської АЕС

На фейсбук-сторінці станції вищевикладене назвали дезінформацією. А причиною її поширення стало несанкціоноване втручання у роботу офіційних сайтів Вараської міської ради та Нацполіції України.

Також тут повідомили, що станом на 12:30 23 вересня енергоблоки №№1, 2, 3 РАЕС працюють в штатному режимі. Натомість енергоблок №4 з 6 вересня перебуває на середньому планово-попереджувальному ремонті.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм,

– наголосили на РАЕС.

Про те, що хакери втрутилися в роботу сайту Нацполіції та оприлюднили недостовірну інформацію, заявили і МВС. У відомстві додали, що ресурс тимчасово довелося відключити. Спеціалісти працюють над усуненням несправностей.