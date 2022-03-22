Таку інформацію повідомили у ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Запевнили, що Білорусь вже вживає заходів для цього.

До теми Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Військовий чиновник НАТО наголосив, що президент Росії Володимир Путін потребує підтримки у війні, тому загроза наступу Білорусі щоразу вища.

Як зазначило це джерело, Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище для виправдання білоруського наступу на Україну".

Що каже білоруська опозиція

Опозиціонери наголосили, що білоруські бойові підрозділи готові вже найближчими днями вступити в Україну. Вони нібито мають тисячі сил, готових до розгортання.

Варто зазначити, що напередодні війни Білорусь змінила конституцію, щоб дозволити країні постійно розміщувати як російські війська, так і ядерну зброю.

Хоча американські чиновники підкреслили, що вони ще не бачили жодних доказів того, що Росія переміщує ядерну зброю або готується до цього.