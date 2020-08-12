Бывший спецназовец МВД Беларуси (в\ч 3214) делится информацией с протестующими согражданами на основе личного опыта, а также дает практические рекомендации.

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Интересно почитать, причем не только беларусам.

1. Два часа побегать в полном обмундировании сложнее, чем стоять и потихоньку вытеснять толпу (к этому нас хорошо готовят). Поэтому не воюйте открыто, а изматывайте беготней из одного места в другое.

2. Мы приезжали (на места протестов) намного заранее и уезжали позже, чем протесты заканчивались. На сон оставалось часа 4 в день. Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезинформацию. Так вы измотаете личный состав.

3. Различайте ОМОН, внутренние войска, милицию и военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих.

4. Если видите, как пять человек избивают одного до полусмерти – это наверняка ОМОН. Он самый опасный, так как десятилетиями у них не было лимита на применение силы и жестокости. Это накладывает психологический отпечаток, люди становятся зверьем. Но ОМОНа в Беларуси всего 1500 человек.

5. Личный состав внутренних войск часто осуждает зверства ОМОНа. У них нет таких прав на жестокость и к ней они не так склонны, но все равно хорошо подготовлены против толпы. Милиция же труслива и легко разбегается.

6. Меньше всего надо бояться военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы и привлечены для устрашения.

7. Основные места, где проходили протесты, хорошо известны офицерам. Они отработаны и много раз отрепетированы. На новых местах координировать личный состав гораздо сложнее.

8. Вам за выход грозит 15 суток. А если человек под присягой перешел на вашу сторону, то ему светит тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать за протестующими силу, способную свергнуть диктатора. Поверьте, они почти все ждут, когда вас станет много и вы не сдадитесь. Тогда начнут переходить массово.

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9. Снимайте все зверства, фиксируйте шевроны и нашивки. Потом этих людей надо будет судить за превышение полномочий. Вы не представляете, как им страшно под этими щитами! Кричите, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Они понимают язык силы, а не этики. Не забывайте, что их профессия – насилие.