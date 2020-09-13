У Білоруському Жодіно силовик вдарив жінку: відео
Білоруси продовжують протестувати, а силовики – жорстко затримувати активістів. Зокрема, у місті Жодіно майор вдарив жінку в обличчя.
Інцидент у Жодіно вдалося зафіксувати на камеру. Його опублікували у телеграмі "Страна для жизни".
Дізнайтеся більше Десятки тисяч – на акціях, сотні – в автозаках: протести у Білорусі 13 вересня – фото, відео
На відео помітно, як силовик лівою рукою б’є в обличчя жінку. Від удару вона впала на землю. Силовик не зупинився – він навис на жінкою, намагаючись душити її. Люди пробували відтягти його.
Інші активісти, яких було чимало навколо, почали скандувати: "Сором", "Трибунал", "Камера все фіксує".
Згодом правоохоронець заштовхав жінку в автомобіль без розпізнавальних знаків.
У Жодіно силовик вдарив жінку: дивіться відео
Протести в Білорусі 13 вересня: основне
- У Білорусі 36-й день поспіль тривають акції протесту через фальсифікацію президентських виборів.
- У Мінську, біля поселення Дрозди, де живуть білоруські високопосадовці, представники силових структур застосували зброю. Силовики стріляли у повітря, щоб примусити багатотисячну колону протестувальників піти звідси.
- МВС Білорусі повідомило про затримання 250 людей під час акцій протесту у столиці.
- Очевидці повідомляють про рух військової техніки, автозаків та машин з колючим дротом у сторону центру Мінська.
- Опозиція проводить там масштабну акцію протесту під назвою – "Марш героїв".
- На проспекті Дзержинського силовики оточили декілька десятків протестувальників та почали затримання. Людям заламують руки та ведуть їх в мікроавтобуси без номерних знаків.
- У Могилеві силовики розігнали людей, які збиралися на акцію протесту в центрі міста. У місті дуже багато міліції.
- У Гродно на вулиці міста вийшли тисячі людей і вони продовжують підходити.