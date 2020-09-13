Білоруси продовжують протестувати, а силовики – жорстко затримувати активістів. Зокрема, у місті Жодіно майор вдарив жінку в обличчя.

Інцидент у Жодіно вдалося зафіксувати на камеру. Його опублікували у телеграмі "Страна для жизни".

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На відео помітно, як силовик лівою рукою б’є в обличчя жінку. Від удару вона впала на землю. Силовик не зупинився – він навис на жінкою, намагаючись душити її. Люди пробували відтягти його.

Інші активісти, яких було чимало навколо, почали скандувати: "Сором", "Трибунал", "Камера все фіксує".

Згодом правоохоронець заштовхав жінку в автомобіль без розпізнавальних знаків.

У Жодіно силовик вдарив жінку: дивіться відео

Протести в Білорусі 13 вересня: основне