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      Більше 15 організацій виступлять проти використання екології в політичних цілях

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      Тема екології
      Тема екології / volynnews.com

      Асоціація професійних екологів України виступила з гострим заявою про неприпустимість використання екологічних проблем для політичного піару і тиску на бізнес.

      На думку підписантів звернення, яке було оприлюднено 10 червня на сайті Асоціації, зараз в Україні прийшов світовий тренд використання екології в комерційних і політичних цілях. Тепер до звернення готові присусідитися близько 15 асоціацій, заявили екологи. Про це повідомляє "Обозреватель".

      "Близько 15 асоціацій готові приєднатися до нас", – розповіла президент Асоціації професійних екологів Людмила Циганок.

      Зокрема, за її словами, про свою готовність приєднатися до меморандуму вже заявила Асоціація по небезпечних відходів, Біоенергетична і Вітроенергетична асоціації.

      Людмила Циганок повідомила про те, що з моменту оприлюднення ініціативи 10 червня Асоціації повідомляють про факти маніпуляцій. "Ми збираємо кейси, приклади, щоб показати, що відбувається насправді", – підкреслила вона.

      За словами голови Асоціації, головна мета ініціативи – зробити так, щоб іноземні інвестори приходили в Україну, а вітчизняні виробництва активно модернізувалися, не побоюючись маніпуляцій, "щоб районні центри і великі міста розвивалися і мали майбутнє".

      На думку Людмили Циганок, об'єднання зусиль бізнесу, влади і суспільства дозволить стимулювати підприємства в регіонах до "зеленої" модернізації, "знайти механізми впровадження чистих технологій".

      Як повідомлялось, 10 червня Асоціація професійних екологів України виступила з гострим заявою про неприпустимість використання екологічних проблем для політичного піару і тиску на бізнес.

      "Цинічне використання даної теми, нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією – вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо в ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією... Звертаємося до всіх ЗМІ, до всіх партнерів, екологічних активістів: не дозволяйте формувати недостовірну інформаційну повістку дня для суспільства, цим ви не тільки дискредитуєте самих себе, а ми втрачаємо шанс на чисте і безпечне майбутнє", – сказано в заяві.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Екологія
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