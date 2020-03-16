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      Більшість авіакомпаній збанкрутіють до кінця травня через коронавірус, – Bloomberg

      - Читать новость на русском
      Більшість авіакомпаній збанкрутіють / 24 канал

      Авіакомпаній масово скасовують рейси через спалах коронавірусу у світі. Експерти прогнозують, що більшості авіакомпаній загрожує банкрутство до кінця травня 2020 року.

      Грошові резерви компаній швидко виснажуються через скасування рейсів, пише Bloomberg.

      Важливо В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення

      Банкрутства можна уникнути, якщо влада і керівництво галузі зроблять узгоджені кроки.

      В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, засіяне жертвами,
      – вважають аналітики.

      Наразі авіакомпанії уже зіткнулися з технічним банкрутством. Зокрема, через скасування рейсів та різкого падіння попиту на авіаперельоти.

      Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму Глорія Гевара оцінила збитки, яких може зазнати туристична галузь через спалах коронавірусу. За словами Гевари, спалах хвороби може коштувати туристичній галузі щонайменше 22 мільярдів доларів.

      Зауважимо, що коронавірус може спричинити нову світову кризу. Деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. У НБУ переконують, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

      Коронавірус у світі: головне

      • Станом на 16 березня від коронавірусу померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей.
      • У Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
      • ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Її епіцентром тепер є Європа.
      • У США розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2. Перший учасник випробувань 16 березня отримає експериментальну дозу.
      • В Україні через коронавірус також ввели карантин щонайменше до 3 квітня.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Світова криза 2020 Гроші авіація
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