Більшість негативних коментарів, генерованих ботами, спрямована проти Гройсмана, – дослідження

87% негативних коментарів на Facebook щодо діяльності прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана генерована ботами.

Про це свідчать дані дослідження VoxUkraine та компанії Artellence, в рамках якого вивчався вплив інтернет-ботів на суспільно-політичну комунікацію.

Предметом аналізу були найбільш коментовані дописи в Facebook на сторінках 332 засобів масової інформації та 62 політичних суб’єктів (політиків та партій). Період публікації аналізованих матеріалів – з 1 травня до 8 липня 2019 року.

За даними дослідження, сім з десяти новин, опублікованих у Facebook і найбільш активно атакованих ботами, стосувались заяв Гройсмана.

Зокрема, половина коментарів до заяви Прем’єр-міністра про достатню кількість коштів у місцевих бюджетах була зроблена ботами. Ключовими повідомленнями таких коментарів були недовіра владі в цілому та Гройсману зокрема.

Частка негативних коментарів ботів до заяви Гройсмана щодо закону про незаконне збагачення склала 49%. А заява політика щодо старих партій зібрала 38% негативних коментарів ботів (1447 повідомлень).

Згідно з даними дослідження, більшість українських топ-політиків масово залучають інтернет-ботів до комунікації у соцмережах. Зокрема, 27926 активних ботів працюють в інтересах Володимира Зеленського, 20065 – Петра Порошенка, 823 – Святослава Вакарчука, 821 – Юлії Тимошенко.

Автори дослідження класифікують як ботів ті акаунти, які регулярно (в середньому, у 15 разів частіше, ніж середньостатистичний користувач) коментують новини, віддаючи перевагу повідомленням на політичну тематику та мають одну чи кілька специфічних особливостей (відсутність фото, мала кількість або відсутність друзів, не відмічаються в жодному географічному місці тощо).

Володимир Гройсман назвав використання ботів з метою поширення негативної інформації "цілеспрямованою брудною політтехнологічною грою, яка заполонила ЗМІ Та соціальні мережі". "Сьогодні в інтернеті є десятки акаунтів, які фінансуються з різних фінансових джерел, не політичних. Вважаю, що тут є юридична складова, що такі речі фінансуються поза межами виборчих фондів", – додав Гройсман. Політик вважає, що кампанія дискредитації Уряду та політичної сили, яку він очолює, ведеться в інтересах партії Петра Порошенка.

Також Гройсман звернув увагу Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України на те, що такі способи передвиборної боротьби є неприпустимими і вимагають втручання правоохоронних органів.

Партія "Українська стратегія" Гройсмана поширила заяву, в якій підкреслила, що "одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко". "Це так звані в народі "порохоботи", через мережу яких і розповсюджують дискредитаційні матеріали про його конкурентів", – йдеться в заяві.

"Українська стратегія" Гройсмана підкреслила, що Володимир Гройсман, проти якого постійно і цілеспрямовано працює 589 ботів, – єдиний з українських топ-політиків, у якого немає ботів.