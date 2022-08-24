Сповіщення про сирени почали з'являтись орієнтовно о 01:50 24 серпня. Окрім того, про схожі на вибухи звуки повідомили в Дніпрі.
Зауважте У перші хвилини Дня Незалежності чули вибухи в Запоріжжі та Харкові: залишайтесь в укриттях
У багатьох областях лунали сирени
Сигнали повітряної тривоги пролунали на:
- Запоріжжі;
- Кіровоградщині;
- Черкащині;
- Донеччині;
- Полтавщині;
- Харківщині;
- Сумщині.
Варто пригадати, що на Луганщині повітряна тривога без відбою триває ще з 4 квітня. Окрім того, немає інформації про тривоги на тимчасово окупованих територіях.