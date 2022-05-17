Сирени почали лунати орієнтовно о 21:43 17 травня. Людей закликають перебувати в укритті .
Зауважте На Одещині повідомили про вибухи
Повітряна тривога у більшості областей
Повітряну тривогу оголосили у більшості областей. Виняток становлять тільки Захід України.
Сирени лунали на :
- Одещині;
- Миколаївщині;
- Кіровоградщині;
- Запоріжжі;
- Дніпропетровщині;
- Полтавщині;
- Харківщині;
- Сумщині;
- Чернігівщині;
- Київщині;
- Житомирщині.
У багатьох регіонах України лунають сирени/ Скриншот з єМапа