Сирени почали лунати орієнтовно о 21:43 17 травня. Людей закликають перебувати в укритті .

Зауважте На Одещині повідомили про вибухи

Повітряна тривога у більшості областей

Повітряну тривогу оголосили у більшості областей. Виняток становлять тільки Захід України.

Сирени лунали на :

  • Одещині;
  • Миколаївщині;
  • Кіровоградщині;
  • Запоріжжі;
  • Дніпропетровщині;
  • Полтавщині;
  • Харківщині;
  • Сумщині;
  • Чернігівщині;
  • Київщині;
  • Житомирщині.



У багатьох регіонах України лунають сирени/ Скриншот з єМапа