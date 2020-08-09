Правоохоронці 9 серпня знешкодили вибуховий пристрій, встановлений біля офісу партії "Опозиційна платформа – "За життя" в Києві. Ще один випадок замінування стався на вулиці Кірпи, однак він виявився фейковим.

Що відомо про вибухівку біля офісу ОПЗЖ у Києві Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва. До теми В офіс партії Медведчука в Полтаві кинули гранату: поранено дівчину – відео На місці події продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину. В ОПЗЖ вже встигли заявити про те, що "невідомі терористи вночі замінували вхід в партійний офіс". Ще один випадок замінування в Києві: цього разу фейковий Близько 12 години надійшло ще одне повідомлення про підозрілий предмет на вулиці Кірпи в Києві.

Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту. Проте згодом повідомили, що нічого не знайшли. Після чого, рух було відновлено. Що відомо про атаки на ОПЗЖ в Україні 23 травня прогримів вибух біля офісу ОПЗЖ в центрі Києва по вулиці Великій Васильківській, 23Б.

Вже наприкінці червня партія кума Путіна відкрила в Краматорську свій офіс. Символічно, що розташований він на вулиці Василя Стуса, чиїм адвокатом на радянському судилищі був Віктор Медведчук. Вже через три дні вхідні двері регіональної приймальні ОПЗЖ розбили, а фасад розписали патріотичними гаслами.

3 липня у приміщення офісу Полтавської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" 3 липня кинули гранату. Жертв вдалося уникнути, але легкі травми отримала 22-річна працівниця офісу, яка перебувала всередині.

Перед цим активісти Нацкорпусу та інші націоналістичні рухи провели ходу під назвою "Вимога нації – заборона проросійських організацій". Учасники акції вимагали заборонити в Україні діяльність партій ОПЗЖ і "Партію Шарія".