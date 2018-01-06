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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біля Лівії затонув човен з майже сотнею мігрантів

22:45, 6 січня 439 Читать новость на русском
Небезпечні втечі від війни
Небезпечні втечі від війни / Фото з відкритих джерел

Біля лівійського узбережжя затонув човен з майже сотнею мігрантів – 86 людей врятували, 8 – загинули.

Про це пише АР.

Човен знайшов літак європейської місії патрулювання.

Читайте також: Аварія у Середземному морі: судно Тунісу зіткнулося з човном мігрантів, багато загиблих

До порятунку були залучені судна італійських ВМС і берегової охорони.

Теги: Новини України Жертви Лівія Війна у Лівії біженці
Джерело: 24 Канал
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