Біля Лівії затонув човен з майже сотнею мігрантів
22:45, 6 січня 439 Читать новость на русском
Біля лівійського узбережжя затонув човен з майже сотнею мігрантів – 86 людей врятували, 8 – загинули.
Про це пише АР.
Човен знайшов літак європейської місії патрулювання.
Читайте також: Аварія у Середземному морі: судно Тунісу зіткнулося з човном мігрантів, багато загиблих
До порятунку були залучені судна італійських ВМС і берегової охорони.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
В Одесі горить приміщення санаторію: деталі1 листопада 2017 , 22:59
На трасі не розминулися авто та мікроавтобус, є загиблі30 листопада 2017 , 06:31
У Карпатах можливе сходження лавини6 січня , 13:48
4 способи покращити свою англійську під час святсьогодні , 20:15