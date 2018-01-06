Біля Лівії затонув човен з майже сотнею мігрантів

Небезпечні втечі від війни / Фото з відкритих джерел

До порятунку були залучені судна італійських ВМС і берегової охорони.

Про це пише АР .

Біля лівійського узбережжя затонув човен з майже сотнею мігрантів – 86 людей врятували, 8 – загинули.

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