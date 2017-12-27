Біометричний контроль почав працювати на залізниці

Слідом за запуском на кордоні з Росією у тестовому режимі, біометричний контроль почав працювати і на залізничному транспорті.

Про це повідомило МВС у своєму Twitter.

Читайте також: Як працюватиме біометричний контроль на українському кордоні

"Біометричний контроль на залізничному транспорті – у дії! Швидка приємна процедура, і ви – вже в Україні!" – підкреслили представники відомства.

Крім того, прес-служба МВС опублікувала красномовне відео з відповідною процедурою.

Біометричний контроль на залізничному транспорті у дії!

Швидка приємна процедура і ви вже в Україні! #ДПСУ #новини pic.twitter.com/L78bEs9J7j — МВС України (@MVS_UA) December 27, 2017

Нагадаємо, 27 грудня біометричний контроль у тестовому режимі запрацював на українсько-російському кордоні. Зокрема, в основних пунктах пропуску почали використовуватися спеціальні мобільні комплекси.