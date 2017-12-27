Біометричний контроль почав працювати на залізниці
12:03, сьогодні 1146 Читать новость на русском
Слідом за запуском на кордоні з Росією у тестовому режимі, біометричний контроль почав працювати і на залізничному транспорті.
Про це повідомило МВС у своєму Twitter.
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"Біометричний контроль на залізничному транспорті – у дії! Швидка приємна процедура, і ви – вже в Україні!" – підкреслили представники відомства.
Крім того, прес-служба МВС опублікувала красномовне відео з відповідною процедурою.
Нагадаємо, 27 грудня біометричний контроль у тестовому режимі запрацював на українсько-російському кордоні. Зокрема, в основних пунктах пропуску почали використовуватися спеціальні мобільні комплекси.
Джерело: 24 Канал
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