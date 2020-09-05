У глобальному фотоконкурсі Bird Photographer of the Year цьогоріч взяли участь 15 тисяч фотографій. Всього було 8 номінацій, а також 3 додаткові премії. Роботи були різні: як від професіоналів, так і любителів цієї справи.

Фотоконкурс Bird Photographer of the Year 2020 вже обрав своїх переможців у різних номінаціях. Сameralabs зробив підбірку найвдаліших фото птахів, які мали шанс на перемогу.

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Усього було 8 номінацій:

"Кращий портрет"

"Птахи в навколишньому середовищі"

"Увага до деталей"

"Поведінка птахів"

"Птахи в польоті"

"Садові та міські птахи"

"Творчі образи"

"Чорно-біле фото"

Але організатори, завдяки підтримці спонсорів, заснували додаткові премії: "Краще портфоліо", "Надихаючі зустрічі", "Документування природоохорони".

Переможець отримав 5 тисяч фунтів стерлінгів.

Птахи очима фотографів

Фотограф і художник Крістіан Спенсер відпочивав на веранді в Ріо-де-Жанейро. Згодом він помітив, як промені сонця потрапили на крила літаючої поруч колібрі-якобінії. Сонце та крила створили гарний призматичний ефект, і здається, що птах став маленькою веселкою.



Одна з робіт у категорії "Птахи в польоті" / Фото Крістіана Спенсера



Птахи категорії "Садові та міські птахи" / Фото Сяо Лі

Фотограф Ніколас Реусенс відомий завдяки своїм макро фото жабок. Він вирішив взяти участь у фотоконкурсі Birds On The Brink і запропонував роботу "Канатоходець".



Категорія "Поведінка птахів" / Фото Ніколаса Реусенса

Фотограф Грег Лекьор брав участь у різних фотоконкурсах і відомий завдяки підводним знімкам. Для фотоконкурсу "Найкраще фото птахів" він обрав наступну світлину.



Чайка у категорії "Кращий портрет" / Фото Грега Лекьора

Фотограф-анімаліст Андреас Хемб відправив свою роботу у номінацію "Краще портфоліо". На рахунку Хемба рідкісні світлини хижих птахів, які є унікальними.



Категорія "Краще портфоліо" / Фото Андреаса Хемба

Дизайнер-декоратор Хуан Пабло Плаза Посо додав свою світлину в категорію "Чорно-біле фото".



"Чорно-біле фото" / Фото Хуана Пабло Плаза Посо



"Птахи в навколишньому середовищі" / Фото Річарда Паквуда

До фотоконкурсу Bird Photographer of the Year 2021 можна долучитись вже. Заявки на участь приймаються з 16 серпня до кінця листопада 2020 року. Конкурс платний, ціна залежить від кількості поданих робіт: 6 фунтів – 1 зображення, 60 фунтів – 50 зображень.