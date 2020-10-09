У Бішкеку – надзвичайний стан: у столицю Киргизстану введуть війська
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков увів у Бішкеку режим надзвичайного стан на 2 тижні. Окрім цього, глава держави наказав ввести до столиці війська. Тим часом, у центрі мсіта вже зібрались десятки тисяч людей.
Надзвичайний стан триватиме до 21 жовтня
Режим надзвичайного стану розпочне діяти з 20:00 9 жовтня. Про своє рішення президент Жеенбеков повідомив на офіційному сайті.
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Триватиме режим НС до 21 жовтня.
Які обмеження:
- Комендантська година.
- Спецправила для в'їзду та виїзду.
- Заборона на масові заходи – змагання, мітинги, демонстрації.
Війcька у Бішкеку забезпечуватимуть "охорону правопорядку та захист мирного населення".
На площі Ала-Тоо – тисячі людей
Тим часом, в епіцентрі киргизьких протестів – площі Ала-Тоо уже зібрались десятки тисяч людей. Назріває чергове протистояння.
Чому протестують киргизи?Люди вийшли на протести, оскільки вважають фальсифікованими результати парламентських виборів. Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.
У заворушеннях загинув один мітингувальник, постраждали більше тисячі. Усе про події в Киргизстані – тут.