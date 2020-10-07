Російську військову авіабазу "Кант", розташовану у Киргизстані, перевели у режим посиленої роботи задля "протидії тероризму". Причина – масові заворушення у країні людей, невдоволених підсумками парламентських виборів.

Росіяни у Киргизії насторожилися

Російська база "Кант" у Киргизії відтепер працюватиме в режимі посилення протидії тероризму. Про це написали у російському РБК. При цьому не зазначили, що це саме за режим.

Найважливіше Протести в Киргизстані: все, що відомо, фото, відео

Однак відомо, що усі заплановані заходи бойової підготовки та повсякденної життєдіяльності на базі начебто змін не зазнають.

Коротко про російську базу "Кант" у Киргизстані

Російська військова база "Кант" – структурно належить до 14-ї армії ВПС Центрального військового округу РФ. Фактично ж вона є частиною Колективних сил швидкого розгортання ОДКБ.

ОДКБ – це Організація договору про колективну безпеку, до якої залучені Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Фактично є інструментом Кремля для закріплення домінування на пострадянському просторі.

"Кант" має за обов'язок захист повітряного простору держав ОДКБ. На озброєнні – штурмовики Су-25 і гелікоптери Мі-8МТВ.

Чому росіяни ввели свою базу у режим "протидії тероризму"

Це через масові протести в Киргизстані, які почалися після оголошення попередніх підсумків парламентських виборів. 11 партій вивели людей на вулиці, адже переконані, що вибори сфальсифікували.

У Бішкеку, столиці країни, відомо про щонайменше сім сотень постраждалих. Адже протести вилилися у штурм будівлі парламенту та резиденції президента й сутички з правоохоронцями.

Протестувальники також випустили з СІЗО колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, якого влітку засудили до 11 років тюрми за корупцію з позбавленням державних нагород та майна.

База "Кант" розташована неподалік столиці Киргизстану – Бішкека: карта