У столиці Киргизстану Бішкеку кілька політичних партій проводять акції протесту. Вони закликають до анулювання результатів парламентських виборів, які пройшли 4 жовтня.

На виборах у Киргизстані перемогли партії, близькі до проросійського президента країни Сооронбая Жеенбекова. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Детальніше про вибори у Киргизстані

За попередніми результатами, до парламенту країни потрапляють чотири партії. Три з них пов’язують із владою:

"Бірімдік" – 24,53%;

"Мекенім Киргизстан" – 23,9%;

"Киргизстан" – 8,74%;

"Бутун Киргизстан" – 7,09%.

Націоналістична партія "Бутун Киргизстан" – єдина з опозиційних, кому вдалося подолати 7-% бар’єр на виборах.

Явка виборців склала 56,5%.

Реакція опозиції

Відразу після оголошення попередніх результатів виборів 4 жовтня опозиційні партії заявили, що не визнають їх.

На мітингу 5 жовтня більше тисячі активістів і прихильників партій "Соціал-демократи", "Чон Казат", "Мекен Интимаги", "Бір Бол" і "Реформа" заявили, що голосування сфальсифікували. За їх словами, відбувалися підкупи виборців та інші порушення.

Дві великі опозиційні партії "Ата Мекен" і "Республіка" заявили, що 5 жовтня на протест вийдуть і їхні прихильники.

Опозиціонери заявили, що протести триватимуть і в інших містах.

Менші партії звинуватили "Бірімдік", яку вважають лояльною до Жеенбекова, у використанні адміністративного ресурсу для просування своїх кандидатів. Партія це звинувачення відкидає.

Протести у Киргизстані / Фото АКИpress

Протести у Киргизстані / Фото Радіо Свобода

Протести у Киргизстані / Фото Радіо Свобода

Поліцейські на протестах у Киргизстані / Фото АКИpress