У Киргизстані почалися протести через результати парламентських виборів
У столиці Киргизстану Бішкеку кілька політичних партій проводять акції протесту. Вони закликають до анулювання результатів парламентських виборів, які пройшли 4 жовтня.
На виборах у Киргизстані перемогли партії, близькі до проросійського президента країни Сооронбая Жеенбекова. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Детальніше про вибори у Киргизстані
За попередніми результатами, до парламенту країни потрапляють чотири партії. Три з них пов’язують із владою:
- "Бірімдік" – 24,53%;
- "Мекенім Киргизстан" – 23,9%;
- "Киргизстан" – 8,74%;
- "Бутун Киргизстан" – 7,09%.
Націоналістична партія "Бутун Киргизстан" – єдина з опозиційних, кому вдалося подолати 7-% бар’єр на виборах.
Явка виборців склала 56,5%.
Реакція опозиції
- Відразу після оголошення попередніх результатів виборів 4 жовтня опозиційні партії заявили, що не визнають їх.
- На мітингу 5 жовтня більше тисячі активістів і прихильників партій "Соціал-демократи", "Чон Казат", "Мекен Интимаги", "Бір Бол" і "Реформа" заявили, що голосування сфальсифікували. За їх словами, відбувалися підкупи виборців та інші порушення.
- Дві великі опозиційні партії "Ата Мекен" і "Республіка" заявили, що 5 жовтня на протест вийдуть і їхні прихильники.
- Опозиціонери заявили, що протести триватимуть і в інших містах.
- Менші партії звинуватили "Бірімдік", яку вважають лояльною до Жеенбекова, у використанні адміністративного ресурсу для просування своїх кандидатів. Партія це звинувачення відкидає.
Протести у Киргизстані / Фото АКИpress
Протести у Киргизстані / Фото Радіо Свобода
Протести у Киргизстані / Фото Радіо Свобода
Поліцейські на протестах у Киргизстані / Фото АКИpress