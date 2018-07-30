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Битва за землю: 270 гектарів під Києвом можуть опинитися у приватних руках

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На територію летовища "Чайка" накинули оком забудовники. Уже навіть плани зведення будинків мають, за їхними словами, кілька років тому ця територія втратила статус "аеродрому".

Як кажуть самі керівники, це було зроблено навмисне. До слова, цей аеродром довгий час був найголовнішим для спортсменів, які тренувалися у стрибках з парашутом.

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"Комісія найманих працівників апарату прийшла сюди та в брутальній формі вимагали документи для перевірки і мені стало зрозуміло, що вони прийшли аби вигнати мене звідси", – сказав екс-начальник Центрального аероклубу імені Антонова Василь Руснак.

Мова йде про ГО "Товариство сприяння обороні України"– це правонаступник радянського товариства сприяння армії авіації та флоту. За документами, саме вони є засновниками аероклубу. Саме ж летовище вже згодом перекваліфікували у підприємство, яке функціонує коштом оренди літаків, плати за парашутні навчання і стрибки спортсменів і любителів.

ТСО України як засновник має права на дивіденди з підприємницької діяльності цього підприємства, але не більше. Воно не має права втручатися в його внутрішні справи, 
– запевнив адвокат, юридичний радник Центрального аероклубу Олена Довганич.

Натомість в ТСО вирішили запросити інвестора, аби вибудувати злітну смугу з твердим покриттям. За словами екс-начальника аеродрому, це могло призвести до передачі землі у приватні руки. Руснак відмовився сприяти і його відсторонили. Водночас у кадастрових реєстрах вже є плани забудов території аеродрому, але цей сценарій можливий лише за ліквідації майна аероклубу.

Якщо таким чином далі працювати, то це призведе до банкрутства центрального аероклубу, а в центральному аероклубі 2 аеродроми – "Чайка" і "Бузова". В загальному це 270 гектарів землі,
– доповнює Руснак.

Нове керівництво у занепаді аероклубу звинувачує попередників, каже злітна смуга, навколо якої розгорівся скандал, не заважала б аеродрому. А закиди, мовляв аероклуб штучно розвалюють спростовує. І доповнює, що закупили 12 парашутів, втім самі ж парашутисти аероклубу їх досі не бачили. Хоча, за даними експертів, вони не придатні до користування.

Скажу чесно. я їх сам не бачив. Там лежить, щось на складі. воно лежить собі, то нехай лежить. Ми явно ними не можемо користуватись, а техніки нам катастрофічно бракує,
– розповів світовий рекордсмен із парашутного спорту Віталій Кочовий

Бракує і самих парашутистів. Якщо раніше вильотів зі спортсменами було по чотири десятки щовихідних, тепер у 3-4 рази менше. Нове керівництво обіцяє змінити ситуацію, як тільки виправить помилки попередників, чим і займається, мовляв, вже півроку. А екс-начальник Василь Руснак подав кілька позовів до суду, щоб з новими керівниками розбиралася Феміда. 

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Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Новини Києва авіація
Джерело: 24 канал
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