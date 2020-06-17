На станції метро "Театральна" у Києві виникла бійка між прихильниками скандального блогера Анатолія Шарія та націоналістами. Правоохоронці затримали двох учасників сутичок.

Інцидент трапився між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб, повідомляє пресслужба поліції. Спершу виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків.

Зверніть увагу Прихильники Шарія одразу після мітингу зняли партійні футболки: фото

Правоохоронці вчасно втрутилися та припинили бійку. Двох активних учасників затримали.

Що відомо про сутички

Pavlovsky News повідомляє у фейсбуці, що бійка виникла між прихильниками Шарія та представниками полку "Азов".

Вадим Поздняков у фейсбуці написав, що активісти Шарія натовпом забили кількох людей у київському метрополітені. "Вважаю, що тепер при зустрічі шарійця треба бити в пику, не питаючи", – додав він.

На відео видно, що група активістів Шарія жорстоко палицями били чоловіків всередині кола та лаялися.

Активісти Шарія влаштували бійку на станції метро "Театральна" у Києві: дивіться відео 18+

У свою чергу Ольга Шарій у фейсбуці написала, що той, хто намагався сьогодні "напасти в натовпі, поїхав за нашими друзями аж в метро".

І знову хотів напасти. І отримав у свою гімняну пику,

– написала вона.

Після бійки чоловіки, які опинилися у центрі кола, почували себе погано. Це видно на відео, яке поширюють у соцмережах.

Наслідки бійки у метро: відео

Що було напередодні

Зауважимо, що вранці прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія вимагали під Офісом Президента захисту від нападів. Сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.

У свою чергу націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців".