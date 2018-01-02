Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк

У новорічну ніч над окупованим Донецьком у небі було два святкових салюти.

Про це розповідають самі бійці з передової, чиї позиції розташовані навпроти окупованого Спартака, що на Донеччині.

"Святкували там люди і російський, і український Новий рік. Святкували, думаю, десь у співвідношенні 40% на 60%", – розповів боєць ЗСУ Олександр.

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Щоправда, бувають тут і іншого ґатунку салюти. У новорічну ніч бойовики "вітали" українських армійців пострілами з РПГ. Днями ж на позиції прилетів і зовсім нестандартний боєприпас – рідкісний, термобарічний і, звісно, російського виробництва.

Раніше, якщо ми трофейні знайдемо термобари, то вони були зовсім іншої модифікації. Такої модифікації я ще не бачив. По інтернету "пробивав", дивився, виробник – Російська Федерація. Користуються вони, постачальників в Україну я не знайшов,

– сказав боєць ЗСУ на позивний "Борода".

Під час так званого "новорічного перемир'я" продовжують стріляти, проте інтенсивність боїв значно менша. Цей час використовують з користю – деактивують нерозірвані боєприпаси та знімають ворожі розтяжки.

Відносній тиші в зоні АТО сприяє і погода. Усі позиції розмокли, і воювати за таких умов вкрай складно. Проте ворога ж завжди видивляються у приціл.