Новорічна ніч в АТО: військові показали скромний "бенкет" на фронті

Прихід Нового року відсвяткували навіть у зоні АТО. Бійці навіть накрили святковий стіл. В меню - салат з печериць, олів'є, оселедець під шубою, салат з крабовими паличками та м'ясна нарізка.

Фото оприлюднили у прес-центрі штабу АТО.

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Як розповідають бійці, готували все за рецептами мам і бабусь. Кухня у бійців розташована в бліндажі – підземному укритті.

Бажання у військових прості: щоб війна закінчилась якомога швидше, щоб вони могли повернутися до рідних, близьких, і звичайно, перемоги.

А от на новорічному столі десантників – традиційний салат «Олів’є» та шашлики.

Щоправда, попри святковий настрій, Новий рік на опорних пунктах – звичайна бойова робота. Більше того, бійці підсилили свої пости, адже через "алкогольний героїзм" російських найманців можливі провокації.