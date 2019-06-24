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      Бійці ССО вперше отримали важливий сертифікат НАТО

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      Бійці ССО вперше отримали важливий сертифікат НАТО
      Бійці ССО вперше отримали важливий сертифікат НАТО / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

      Вперше в історії України 140 центр Сил спеціальних операцій пройшов сертифікацію Сил швидкого реагування НАТО.

      "Український мілітарний портал" повідомив, що раніше таку сертифікацію отримували тільки країни-члени НАТО.

      Цікаво! Як НАТО допомагає Україні у боротьбі з Росією

      Українські силовики успішно пройшли іспити у Литві. Тепер наші військові можуть залучити до операцій Сил швидкого реагування НАТО.

      Що відомо про Сили швидкого реагування НАТО?Підрозділи створили у 2002 році на листопадовому саміті НАТО у Празі. Їхнє задвання постійно перебувають у бойовій готовності.

      Сили швидкого реагування призначені, зокрема, для проведення евакуації населення, а також – для спеціальних операцій у кризових ситуаціях в усіх частинах світу. До того ж, вони можуть до 30 днів стримувати ворога, поки не підійдуть основні сили.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НАТО Збройні сили України Європа
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