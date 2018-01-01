Бійці Закарпатського легіону привітали українців з Новим роком видовищним відео
20:29, 1 січня 2729 Читать новость на русском
Військові 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, які боронять рубежі на сході України, привітали громадян з новорічними святами.
Відео з'явилось на сторінці бригади у Facebook.
"Новий 2018-ий рік під захистом Закарпатського Легіону!" – йдеться в дописі до відео.
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Військові Закарпатського легіону привітали всіх з Новим роком – відео
Джерело: 24 Канал
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