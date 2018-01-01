Бійці Закарпатського легіону привітали українців з Новим роком видовищним відео

Військові 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади, які боронять рубежі на сході України, привітали громадян з новорічними святами.

Відео з'явилось на сторінці бригади у Facebook. "Новий 2018-ий рік під захистом Закарпатського Легіону!" – йдеться в дописі до відео. Читайте також: В окупованому Криму зустріли Новий рік з Україною: відео Військові Закарпатського легіону привітали всіх з Новим роком – відео