Чимало жителів анексованого Криму зустріли Новий 2018 рік за київським, а не московським часом.

Як повідомляє "Радіо "Свобода", жителі міста Бахчисарай влаштували феєрверк опівночі за українським часом.

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"Не всі вклонилися недофюрером", – написав під відео користувач під ніком SerParhom.

Також Новий рік за українським часом зустріли у Керчі, де люди з півночі до 00:30 1 січня виходили на вулицю і запускали феєрверки.

Бахчисарай

Горжусь и люблю вас...

жители города устроили фейерверк в полночь по украинскому времениhttps://t.co/3denxMT03s pic.twitter.com/1Px8cawy36 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 1 січня 2018 р.

А в Севастополі в новорічну ніч за Києвом місцеві жителі підривали петарди, жовті і блакитні повітряні кулі і також пускали феєрверки.

За інформацією видання, у центрі окупованого Севастополя можна було побачити перехожих, які на своїх телефонах слухали новорічне привітання Президента України Петра Порошенка.

В окупованому Криму зустріли Новий рік з Україною – відео

До слова, Президент України Петро Порошенко в новорічному привітанні звернувся до жителів Криму та тих, хто мешкає на окупованих територіях Донбасу зі словами "ваш будинок – Україна".