В окупованому Криму зустріли Новий рік з Україною: відео
Чимало жителів анексованого Криму зустріли Новий 2018 рік за київським, а не московським часом.
Як повідомляє "Радіо "Свобода", жителі міста Бахчисарай влаштували феєрверк опівночі за українським часом.
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"Не всі вклонилися недофюрером", – написав під відео користувач під ніком SerParhom.
Також Новий рік за українським часом зустріли у Керчі, де люди з півночі до 00:30 1 січня виходили на вулицю і запускали феєрверки.
А в Севастополі в новорічну ніч за Києвом місцеві жителі підривали петарди, жовті і блакитні повітряні кулі і також пускали феєрверки.
За інформацією видання, у центрі окупованого Севастополя можна було побачити перехожих, які на своїх телефонах слухали новорічне привітання Президента України Петра Порошенка.
В окупованому Криму зустріли Новий рік з Україною – відео
До слова, Президент України Петро Порошенко в новорічному привітанні звернувся до жителів Криму та тих, хто мешкає на окупованих територіях Донбасу зі словами "ваш будинок – Україна".