Бійці ЗСУ зняли на відео нічні стрільби своєї артилерії

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України провели нічні бойові навчання із застосуванням артилерії.

Відео навчань опубліковано на Facebook-сторінці бригади.

"Нічні стрільби артилерії – це не тільки один з важливих елементів тактичного навчання, але й величне видовище. Бійці 93-ї ОМБр зняли відео бойових навчань", – мовиться у повідомленні.

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Водночас у соцмережах опублікували відеозапис навчань проросійських терористів "ДНР".

"Змагання "спецназів", вправа "наступальний прохід групи з бронетехнікою під прикриттям снайпера". Чомусь іржу", – написав у своєму Twitter блогер Necro Mancer.