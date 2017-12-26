Бійцям Нацгвардії підвищать зарплати: командувач розповів, коли і на скільки

Зарплати військовослужбовців Нацгвардії України зростатимуть у 2018 році адекватно до зарплат військовослужбовців ЗСУ. Загалом для забезпечення плану розвитку військового формування необхідно до 30 мільярдів гривень на рік.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів командувач Нацгвардією Юрій Аллеров.

"На сьогодні виділено 9,9 мільярда гривень, це без урахування спецфонду. Пройшло збільшення на 1,2 мільярда гривень. Це якраз та компенсація збільшення зарплати, яку ми плануємо зробити у наступному році. Підвищення буде адекватне тому, що проводиться у Збройних силах", – розповів Аллеров.

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Командувач НГУ нагадав, що у військовослужбовців ЗСУ є надбавка за виконання завдань на першій лінії в зоні проведення АТО.

І в Нацгвардії повинна бути своя надбавка, тому що у нас передові рубежі – це 360 градусів. Наші військовослужбовці гинуть і отримують поранення під час виконання службових і бойових завдань і всередині країни у мирний час,

– зазначив Аллеров.

Він уточнив, що має на увазі постраждалих під Жовтневим палацом (під час штурму палацу прихильниками Міхеїла Саакашвілі 17 грудня постраждали понад 30 нацгвардійців) і загиблих біля Ради (в результаті вибуху гранати на мітингу 31 серпня 2015 року біля Верховної Ради загинули 4 нацгвардійці).