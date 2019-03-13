Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат

Скандальне будівництво у Бучі закінчилося зухвалим побиттям людей, бо громада міста вирішила протистояти зведенню чергової висотки на місці унікального дубового гаю. Ця історія вивела журналістів на ще більш масштабний епізод з біографії депутата Ярослава Москаленка.

Скандальне будівництво з побиттям людей

Екскурсію по місцях скандальної забудови журналістам провів бучанський депутат Іван Окоєв. За його словами, у цьому регіоні правоохоронні органи славляться своєю інертністю стосовно людей, які зав'язані десь у політичних колах.

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Про них депутат згадав недарма, адже просто через паркан від будівництва розташований розкішний тенісний клуб, де любить проводити вільний час Ярослав Москаленко – чинний нардеп по 96 округу. Саме цей клуб відкриває зв'язки турботливого нардепа-мажоритарника зі скандальною забудовою в Бучі.



Ярослав Москаленко

За понад 5 років Москаленка у парламенті його помічником був Сергій Ареф’єв, дружина якого має тенісний корт та приватне підприємство "Кампа". А це та сама скандальна забудова ЖК "Кампа", яку ми вже згадували вище.

Отже, ділянку під ЖК в оренду взяло ТОВ Комфорт ЛТД і зареєстровано воно за тією ж адресою, що і тенісний корт. І або замкнути коло: до листопада 2018 року її засновницею була Ареф'єва Людмила.



Сергій Ареф'єв

Окрім того, всі ниточки від земельних ділянок ведуть до людей Москаленка. Дива трапляються і з кримінальними справами по скандальній забудові. Можливо, то просто теж черговий збіг, але ось як 1 грудня 2018 року Москаленко привітав генпрокурора Юрія Луценка з Днем прокуратури.



Москаленко привітав Луценка

Ще через два тижні тепло привітав генпрокурора з Днем народження. А вже за місяць після цього обміну компліментами справу про незаконну зміну цільового призначення землі під новим ЖК прокуратура безапеляційно програла.

Історія саме про ці ділянки виводить на куди більш масштабний епізод з біографії депутата Москаленка.

Потрібні зв'язки Москаленка

Унікальність бізнес-моделі Ярослава Москаленка – це його помічники. Одні володіють тенісним клубом, інші стоять за компанією, що поруч із ним будує житловий комплекс. Але вони – комерційні, тому журналісти тривалий час не могли зрозуміти: невже вони справді не торкаються бюджетних грошей?

Варто було копнути трохи глибше, щоб ниточки одразу від двох довірених осіб Ярослава Москаленка вивели нас на компанію "Спецкомплектпостач". Ця маловідома компанія стала улюбленицею обласних чиновників наприкінці 2017 року. Головна фішка – у бенефіціарах цієї ТОВки. Це рідний брат одного з помічників Москаленка Ігоря Бойко – Олексій.



Бенефіціаром "Спецкомплектпостач" є Олексій Бойко

Утім, і це далеко не все. Лише за 2018 рік компанія отримала на тендерах майже два мільярди гривень. Усе – до копійчини від Київської обладміністрації, ремонти на будівництво доріг самісінько в межах округу, від якого Ярослав Москаленко і обрався до Верховної Ради.

Найжирніший тендер на 804 мільйони гривень компанія виграла, знизивши ціну на чотири тисячі гривень. Конкуренти компанії помічника Москаленка навіть залишили величезну скаргу. Якщо коротко, суть претензії у тому, що умови тендеру були прописані виключно під одного учасника, конкурувати з яким змоги просто не було.

Пан Москаленко – взагалі-то спортсмен, ролики про свої досягнення замовляв ще на початку 2000 років. Його футбольний клуб Вишгородського району називається "Діназ". Попри формальний зв’язок, який прослідковується лише через помічників, нардеп особисто приїздить контролювати хід будівництва.

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Перед навчально-спортивною базою там були два невеличких футбольних поля. Ярослав Москаленко якось примудрився їх купити. З іншого боку цієї самої навчальної бази – охайні і явно недешеві будинки. Кілька років тому це теж була земля спортивної школи.

Але справжню міру любові пана Москаленка до спорту можна зрозуміти, якщо уважно пройтися сайтом футбольного клубу "Діназ". Одразу після самого Москаленка, перший після головного мецената, тут згадується чинний президент клубу – Василь Наливайко, який входить до керівництва ще однієї дуже цікавої компанії – така собі ТОВка "Євроспортаренабуд".



"Євроспортаренабуд" отримала мільйони за ремонт стадіону в Вишгородської школі

І тут інтерес вже далеко не лише спортивний, адже за останні два роки саме ця компанія отримала майже 70 мільйонів бюджетних гривень на ремонти та будівництво стадіонів.

У цьому розслідуванні не вистачає його позиції. Проте усі спроби журналістів протягом двох тижнів поговорити як із самим паном Москаленком, так і зі всіма згаданими у програмі людьми – виявилися марними.

Давайте наостанок згадаємо політичну кар’єру Москаленка. Він свого часу голосував за диктаторські закони, а через 5 років не лише не поніс жодної відповідальності, а лише зміцнив свої позиції. Через місяць після цього голосування він вже розповідав, що не хотів цього та одним з перших збирав інших регіоналів, щоб набрати голоси для скасування сумнозвісних законів та усунення Януковича від влади.



Москаленко голосував за диктаторські закони

А більшість людей з його помічників та близьких людей пов'язані з партією "Наш край". В той самий час, наближені до нього люди очолюють осередки БПП на Київщині. Але вишенькою на торті можна вважати їхню Фейсбук-любов з генпрокурором Юрієм Луценком.