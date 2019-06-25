BlaBlaBus планує вийти на український ринок: деталі

Французька компанія BlaBlaBus, що є дорічною компанією сервісу пошуку попутників BlaBlaCar, планує вийти на ринок України. Нещодавно компанія запустила свій перший рейс. Це сталося 11 червня у Німеччини. Однак наразі компанія має амбітні плани – з'єднати понад 60 міст, а також вийти на ринки України, Латинської Америки та Росії.

До слова, у листопаді 2018 року BlaBlaCar придбав компанію автобусного перевізника Ouibus. Саме на основі Ouibus і створили BlaBlaBus, повідомили Lowcost Аvia.

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Про наміри вийти на український ринок заявив один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон. Вони планують збільшити кількість рейсів Європою вже до кінця поточного року.

На наших неєвропейських ринках, де ми вже почали підключати професійних автобусних перевізників до своєї платформі, ми також подвоїмо зусилля у цьому напрямку. Також зробимо упором на Росію, Україну і Латинську Америку,

– наголосив Ніколя Брюссон.

Також він додав, що сервіс BlaBlaBus допоможе скоротити кількість автомобілів на дорогах, а також знизити вартість поїздок. Брюссон пояснив, що автобуси мають зіграти істотну роль у скороченні кількості автомобілів на дорогах, а відтак зменшити викиди вуглецю і знизити вартість поїздок.



Карта маршрутів від BlaBlaBus

З нагоди початку роботи на європейському ринку BlaBlaBus влаштовує розпродаж автобусних квитків по Європі від €0,99 в один бік.

Берлін – Франкфурт від €0,99 в один бік.

Дрезден – Гамбург від €0,99 в один бік.

Франкфурт – Лейпціг або Берлін від €0,99 в один бік.

Мюнхен – Берлін від €0,99 в один бік.

Дортмунд – Ганновер від €0,99 в один бік.

До слова, німецька компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в Європі та США, 11 червня офіційно вийшла на ринок України.

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