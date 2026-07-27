"Благодійна" вечірка для десятків військових мала стати пасткою: СБУ затримала агентів ФСБ
СБУ зірвала серію терактів російських спецслужб у Харківській області. Зокрема, було затримано двох агентів ФСБ, які готували ліквідацію українських військових, організувавши для них "благодійну" вечірку.
Обоє агентів були завербовані росіянами через телеграм-канали із пошуку "легких заробітків". Про це розповіли в СБУ.
Яку пастку ворог приготував для українських воїнів?
Щоб заманити українських військових на "тематичний захід", зрадники зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці місцевих телеграм-каналів.
За планом ворога, агенти мали підсипати в напої сильнодіючі речовини, які мали призвести до смерті людей.
Встановлено, що відвідати вечірку погодилися декілька десятків осіб, більшість із яких є представниками Сил оборони.
Паралельно з цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу із вибуховою частиною на 10 кілограмів. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали одного з агентів, коли він переносив вибухівку у своєму рюкзаку.
Іншу агентку, мешканку Харківської області, затримано в орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- терористичний акт;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на ФСБ. За даними слідства, він під виглядом велосипедиста знімав стратегічні об'єкти, збирав їхні координати та передавав інформацію російському куратору для підготовки ракетних і дронових ударів. За держзраду йому загрожує довічне ув'язнення.