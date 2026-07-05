Центр Unbroken отримає нові медичні ліжка для реабілітації захисників завдяки фонду "24"

Центр Unbroken у Львові отримає сучасні медичні ліжка та додаткове обладнання для реабілітації українських захисників. Закупівля стала можливою завдяки благодійному збору, до якого долучилися глядачі 24 Каналу та небайдужі меценати.

Значну підтримку також надав власник мережі UPG Володимир Петренко, зробивши суттєвий внесок у фінансування проєкту. Про це розповіли у Благодійному фонді "24".

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Яке обладнання отримає Unbroken?

Усе обладнання для центру Unbroken замовили та придбали у німецької компанії Tecfor Care. Йдеться про 72 медичних ліжка ECOFIT S, вартістю близько тисячі євро кожне, та багатофункціональні крісла Vitamo care chair, які використовуються для тривалого догляду та реабілітації пацієнтів.

Кожне таке ліжко – це менше болю для тих, хто вже пройшов пекло. Наш обов’язок – допомогти,

– зазначили у Благодійному фонді "24".

Медичні ліжка дозволяють пацієнтам самостійно змінювати положення тіла за допомогою пульта, що полегшує щоденний догляд. Травматологічна дуга допомагає людям самостійно підтягуватися, а захисні бортики забезпечують безпеку під час відпочинку.

Окрім ліжок, для центру також закупили багатофункціональні крісла з електричним регулюванням. Вони дають змогу переводити пацієнта у сидяче, напівлежаче або горизонтальне положення без додаткових переміщень, що особливо важливо під час процедур і тривалої реабілітації.

Додатково придбано меблі для лікарняних палат, зокрема столи, тумбочки та матраци, які покращать умови перебування пацієнтів.

Нове обладнання для Unbroken / Фото Благодійний фонд "24"

Збір на додаткове обладнання для реабілітаційного центру Unbroken триває. Приєднатися до ініціативи та підтримати реабілітацію українських захисників можна через офіційні канали Благодійного фонду "24".

Нагадаємо, Благодійний фонд "24" створили ще у 2014 році. Перший великий збір після 24 лютого 2022 року був організований для колеги-журналіста, який приєднався до Сил оборони. Саме він став поштовхом до подальшого розвитку волонтерського напрямку в межах редакції. За словами представників медіа, тоді вдалося за лічені години зібрати необхідну суму, що продемонструвало високий рівень підтримки читачів.

Згодом команда вирішила систематизувати роботу та створити окремий сайт для зборів і звітності. Над проєктом працювала група редакторів, дизайнерів і розробників, які розробили платформу, що дозволяє відстежувати активні збори та результати вже реалізованих ініціатив.