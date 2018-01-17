Благовіщення 2018 в Україні: дата, традиції та прикмети
Благовіщення православні християни святкують кожного року 7 квітня. Це день, коли Архангел Гавриїл, явився Пресвятій Діві Марії та повідомив їй благу вість, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого – Ісуса Христа.
Благовіщення 2018 в Україні: дата свята
Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з 12 найголовніших свят православної церкви, дата якого не змінюється. За юліанським стилем свято відзначається щорічно 7 квітня. У 2018 році Благовіщення випадає в останній день Страсного тижня – в суботу перед Великоднем.
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Традиції Благовіщення 2018 в Україні
Свято Благовіщення одне із найбільших весняних свят. У церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. Також незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровід - "кривий танець".
Згідно з віруванням, на Благовіщення не можна важко працювати, вбивати тварин, веселитися і проводити гучні забави, проте, якщо свято випадає в період Великоднього посту, то він у цей день частково послаблюється.
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Народні прикмети на Благовіщення 2018 в Україні
Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.
Проте якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.
Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень – середня, якщо ясно ввечері – пізня.
Якщо на небі не вдалося порахувати жодної ластівки, значить, весна буде холодна і ще не скоро почне теплішати.
Якщо на Благовіщення буде гарна погода – буде гарний врожай.
Якщо на Благовіщення летить сніг – літо неврожайне.
Гроза в день і вечір Благовіщення свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів
А ось якщо буде падатиме невеликий дощ, то восени буде дуже багатий урожай грибів.