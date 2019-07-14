Блекаут у Нью-Йорку: понад 40 тисяч людей залишилися без світла
Масштабні збої в подачі електроенергії зафіксували в нью-йоркському районі Манхеттен. Щонайменше 42 тисячі жителів Нью-Йорка залишилися без електрики. Причиною збою могла стати пожежа на трансформаторній підстанції в районі 54-ої вулиці. Точні причини наразі встановлюються.
На сайті енергетичної компанії Con Edison, яка обслуговує найбільший американський мегаполіс, зазначається, що відключення електрики торкнулися в основному центральної та верхньої частини Манхеттена.
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Потяги по деяких лініях нью-йоркської підземки ходять з перебоями. Вийшли з ладу світлофори на кількох перехрестях, багато будинків функціонують завдяки резервним генераторам.
Фотографії в соціальних мережах демонструють пусті рекламні панелі Таймс-Сквер.
Представник міської пожежної служби заявив, що рятувальник реагують на численні дзвінки про застряглі ліфти та відключення електроенергії, що надходять з центральної частини міста, недалеко від Таймс-Сквер.