Блекаут у Нью-Йорку: понад 40 тисяч людей залишилися без світла

Масштабні збої в подачі електроенергії зафіксували в нью-йоркському районі Манхеттен. Щонайменше 42 тисячі жителів Нью-Йорка залишилися без електрики. Причиною збою могла стати пожежа на трансформаторній підстанції в районі 54-ої вулиці. Точні причини наразі встановлюються.

На сайті енергетичної компанії Con Edison, яка обслуговує найбільший американський мегаполіс, зазначається, що відключення електрики торкнулися в основному центральної та верхньої частини Манхеттена.

Читайте також: Град розміром з тенісний м’яч випав в Італії: шокуючі фото і відео

We are working to restore power to 42,000 customers primarily in the Westside of Manhattan. We will provide updates as we receive them. Thank you. — Con Edison (@ConEdison) 14 липня 2019 р.

Потяги по деяких лініях нью-йоркської підземки ходять з перебоями. Вийшли з ладу світлофори на кількох перехрестях, багато будинків функціонують завдяки резервним генераторам.

While Con Edison works to restore power in Manhattan, we encourage everyone to avoid below-ground subway stations.



We will continue to provide updates as soon as we have more information.



Your safety is our top priority. If you need emergency assistance, please call 911. pic.twitter.com/LsbgEih5BQ — NYCT Subway (@NYCTSubway) 13 липня 2019 р.

Фотографії в соціальних мережах демонструють пусті рекламні панелі Таймс-Сквер.

The night the lights went out on Broadway. pic.twitter.com/aU7gvIqgJX — John Schiumo (@Schiumo) 14 липня 2019 р.

Umm, all the giant moniters went out in Times Square #NYC pic.twitter.com/xbOEyzaChk — Christian (@clovos25) 13 липня 2019 р.

Представник міської пожежної служби заявив, що рятувальник реагують на численні дзвінки про застряглі ліфти та відключення електроенергії, що надходять з центральної частини міста, недалеко від Таймс-Сквер.