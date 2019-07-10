Град розміром з тенісний м’яч випав в Італії: шокуючі фото і відео
Град розміром з тенісний м’яч або апельсин випав у центральній Італії в районі узбережжя Адріатичного моря. Через травми від великих льодових куль 18 людей потрапили до лікарні: у людей забої голови і поранення, їм накладають шви. Серед постраждалих – вагітна з пораненнями обличчя та голови.
Через негоду в одній з лікарень комуни Пескара в регіоні Абруццо склалася критична ситуація: дощовою водою залило перший поверх медустанови. Тож усі операційні були змушені припинити роботу, повідомляє ANSA.
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Затопило градом з дощем і паркувальний майданчик з близько 20-ма автомобілями працівників лікарні. Рівень води на майданчику – 2 метри.
Град завдав серйозної шкоди і самому місту Пескара: пошкоджені авто, вибите скло у вікнах, пробиті дахи будинків.
Від негоди зараз страждають північний регіон Італії Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марке. Зокрема, в області Романія пронісся буревій, який з корінням виривав дерева, знищив десятки авто і завдав збитків приморським містечкам.
А тим часом у Карпатах почав падати сніг: фото
Найбільше від стихії постраждало містечко Морський Мілан у провінції Равенна на узбережжі Адріатичного моря. Там ураган повалив сотні дерев, розбив автомобілі, зруйнував багато споруд на пляжі та ресторанів.
Складна ситуація і в районі Ріміні, де раніше було відомо про локальні повені після проливних дощів.