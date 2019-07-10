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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Град розміром з тенісний м’яч випав в Італії: шокуючі фото і відео

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      Град в Італії наробив лиха
      Град в Італії наробив лиха / Колаж 24 каналу

      Град розміром з тенісний м’яч або апельсин випав у центральній Італії в районі узбережжя Адріатичного моря. Через травми від великих льодових куль 18 людей потрапили до лікарні: у людей забої голови і поранення, їм накладають шви. Серед постраждалих – вагітна з пораненнями обличчя та голови.

      Через негоду в одній з лікарень комуни Пескара в регіоні Абруццо склалася критична ситуація: дощовою водою залило перший поверх медустанови. Тож усі операційні були змушені припинити роботу, повідомляє ANSA.

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      Затопило градом з дощем і паркувальний майданчик з близько 20-ма автомобілями працівників лікарні. Рівень води на майданчику – 2 метри.

      Град завдав серйозної шкоди і самому місту Пескара: пошкоджені авто, вибите скло у вікнах, пробиті дахи будинків.

      Від негоди зараз страждають північний регіон Італії Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марке. Зокрема, в області Романія пронісся буревій, який з корінням виривав дерева, знищив десятки авто і завдав збитків приморським містечкам.

      А тим часом у Карпатах почав падати сніг: фото

      Найбільше від стихії постраждало містечко Морський Мілан у провінції Равенна на узбережжі Адріатичного моря. Там ураган повалив сотні дерев, розбив автомобілі, зруйнував багато споруд на пляжі та ресторанів.

      Складна ситуація і в районі Ріміні, де раніше було відомо про локальні повені після проливних дощів.

       

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      Теги: Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Європа
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