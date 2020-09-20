Затримання жінок на "Блискучому марші" в Мінську / Getty images

У Мінську 19 вересня відбувся "Блискучий марш". Його учасницями стали жінки-протестувальниці, незгодні з офіційними результатами президентських виборів та свавіллям влади, що триває в Білорусі. Під час заходу силовики з особливою жорстокістю затримували його учасниць.