Душили та тягли по асфальту: жорстокі затримання жінок на протестах у Мінську в фото
У Мінську 19 вересня відбувся "Блискучий марш". Його учасницями стали жінки-протестувальниці, незгодні з офіційними результатами президентських виборів та свавіллям влади, що триває в Білорусі. Під час заходу силовики з особливою жорстокістю затримували його учасниць.
Проти жінок ОМОНівці використовували і задушливі прийоми, і тягли їх по асфальту. Фото жорстокого розгону маршу потрапило в об’єктиви фотокамер журналістів, передає 24 канал.
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Що відомо про "Блискучий марш" у Мінську: коротко
- Жіночий "Блискучий марш" відбувся у білоруській столиці 19 вересня. Учасниці демонстрації в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами йшли вулицями міста.
"Блискучий марш" жінок у Мінську / Фото Getty images"
- Перед парком Дружби народів до них доєдналася колона байкерів з біло-червоно-білими прапорами, деяких з них жінки фактично "відбивали" у силовиків.
Байкери, що доєдналися до маршу / Фото Getty images
- Затримання почалися біля торгового центру "Айсберг". Деяких жінок фактично витягували з рядів протестувальників.
- Як видно із фото, проти жінок застосовували задушливі прийоми.
- На марші були затримані понад 240 жінок.
Як затримували жінок на "Блискучому марші" у Мінську / Фото "Радіо Свобода", TUT.by, Getty images
Протести в Білорусі: що коїться
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.