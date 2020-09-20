Затримання протестувальниць у Мінську: Тихановська погрожує силовикам деанонімізацією
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на затримання 250 жінок, що брали участь у протестах в Мінську 19 вересня. Вона назвала дії правоохоронців свавіллям та пригрозила їм.
Заяву Тихановської цитує офіційний телеграм-канал її пресслужби "Пул Первой".
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"У Мінську відбувалося свавілля. Прекрасних і сміливих жінок, які законно і мирно протестують, масово та грубо затримують люди без розпізнавальних знаків. Зараз у списках понад 240 білорусок, є дівчатка 2004 року народження", – зазначила вона.
Тихановська закликала правоохоронців відпустити затриманих. Вона пригрозила їм деанонімізацією.
Білоруси готові деанонімізувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, який ви повинні захищати,
– наголосила опозиційна лідерка.
Що відомо про затримання протестувальниць у Мінську?19 вересня силовики у Мінську із застосуванням сили розігнали жіночий "Блискучий марш". Правоохоронці застосували фізичну силу під час затримання. Жінок, які чинили опір, тягнули по асфальту. Загалом затримали від 240 до 250 протестувальниць.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас, за результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Відтак, обурені білоруси вийшли на мирні демонстрації. Втім, силовики із перших днів протесту влаштували жорстокий розгін демонстрантів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю, світло-шумові гранати, сльозогінний газ.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде. Ба більше – він вислав з країни або затримав багатьох опозиційних лідерів.