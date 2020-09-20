Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на затримання 250 жінок, що брали участь у протестах в Мінську 19 вересня. Вона назвала дії правоохоронців свавіллям та пригрозила їм.

Заяву Тихановської цитує офіційний телеграм-канал її пресслужби "Пул Первой".

До теми Nexta опублікував дані тисячі силовиків: у МВС Білорусі відреагували погрозами

"У Мінську відбувалося свавілля. Прекрасних і сміливих жінок, які законно і мирно протестують, масово та грубо затримують люди без розпізнавальних знаків. Зараз у списках понад 240 білорусок, є дівчатка 2004 року народження", – зазначила вона.

Тихановська закликала правоохоронців відпустити затриманих. Вона пригрозила їм деанонімізацією.

Білоруси готові деанонімізувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, який ви повинні захищати,

– наголосила опозиційна лідерка.

Що відомо про затримання протестувальниць у Мінську? 19 вересня силовики у Мінську із застосуванням сили розігнали жіночий "Блискучий марш". Правоохоронці застосували фізичну силу під час затримання. Жінок, які чинили опір, тягнули по асфальту. Загалом затримали від 240 до 250 протестувальниць.