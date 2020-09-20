Nexta опублікував дані тисячі силовиків: у МВС Білорусі відреагували погрозами
Опозиційний білоруський телеграм-канал Nexta оприлюднив дані 1003 співробітників МВС Білорусі. Усі ці люди причетні до масових затримань та силових розгонів на акціях протесту. У відомстві вже відреагували на злив: погрожують покарати всіх причетних.
Дані про силовиків Nexta отримала від "кіберпартизанів". В оприлюдненій таблиці – імена співробітників, їх дні народження, місця служби та звання. Наскільки ця інформація є правдивою, точно невідомо.
Тим часом Масштабний Марш жінок, сутички з ОМОНівцями: ситуація в Білорусі 19 вересня – фото, відео
Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою,
– мовиться у повідомленні.
Підписників закликали повідомляти про злочини конкретних людей зі списку. Також у соцмережах просять повідомляти, якщо у таблиці знайшли співробітника, який не причетний до затримань або вже не служить.
Реакція МВС Білорусі
Прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що людей, причетних до зливу бази з правоохоронцями, вже шукають.
За її словами, у МВС є всі засоби та технології, які дозволять встановити і притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних.
Тим часом Nexta обіцяє продовжити масову публікацію даних, якщо затримання в Білорусі триватимуть.
Протести в Білорусі: коротко про головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.