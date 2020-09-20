Опозиційний білоруський телеграм-канал Nexta оприлюднив дані 1003 співробітників МВС Білорусі. Усі ці люди причетні до масових затримань та силових розгонів на акціях протесту. У відомстві вже відреагували на злив: погрожують покарати всіх причетних.

Дані про силовиків Nexta отримала від "кіберпартизанів". В оприлюдненій таблиці – імена співробітників, їх дні народження, місця служби та звання. Наскільки ця інформація є правдивою, точно невідомо.

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Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою,

– мовиться у повідомленні.

Підписників закликали повідомляти про злочини конкретних людей зі списку. Також у соцмережах просять повідомляти, якщо у таблиці знайшли співробітника, який не причетний до затримань або вже не служить.

Реакція МВС Білорусі

Прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що людей, причетних до зливу бази з правоохоронцями, вже шукають.

За її словами, у МВС є всі засоби та технології, які дозволять встановити і притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних.

Тим часом Nexta обіцяє продовжити масову публікацію даних, якщо затримання в Білорусі триватимуть.

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